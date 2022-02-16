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Военные подразделения ЮВО, которые принимали участие в учениях на территории Крымского полуострова, разъезжаются в места постоянной дислокации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что боевая техника, задействованная в маневрах – бронетранспортеры, танки, тяжелое артиллерийское вооружение, включающее самоходные и буксируемые гаубицы, БМП, были погружены на железнодорожный транспорт.

Также военное ведомство сообщило, что эшелоны с боевой техникой уже находятся в пути. Они пересекли Крымский мост и следуют к местам своей постоянной дислокации.

По прибытию на место военнослужащие проведут необходимый комплекс операций по ремонту и обслуживанию бронетехники и вооружений, а также выполнят подготовку к решению новых боевых задач.

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