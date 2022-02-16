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Всего в 18 километрах от границы Калининградской области обнаружены эшелоны с боевой техникой из Соединенных Штатов, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что пока неизвестно, куда НАТО перебрасывает свои бронемашины.

Железнодорожный состав, на платформах которого размещено 13 танков M1A2 Abrams и две ремонтно-эвакуационные машины M-88, попал в объективы фотокамер в польском населенном пункте Корше. Пункт назначения техники неизвестен, но очевидцы рассказывают, что это далеко не первый такой эшелон.

Скорее всего, танки и другая бронетехника НАТО переправляется поближе к российским и белорусским границам. Альянс намерен продолжать давление на Россию, однако и она вряд ли будет просто наблюдать за его действиями. Не исключено, что совсем скоро в Калининградскую область начнется переброска российского вооружения для усиления защиты региона.

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