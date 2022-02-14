Рядом со звездой Проксима Центавра, которая считается самой близкой к Солнцу, учёные обнаружили миниатюрную экзопланету. Звезда располагается на расстоянии более 4 световых лет от нашей галактики и уже давно привлекает внимание учёных.

Планета, которую отыскали учёные, стала третьей, которая вращается вокруг Проксимы Центавра и которая находится на достаточном удалении от звезды, чтобы там могла возникнуть жизнь. Новая экзопланета относительно небольшая – она составляет всего четверть от массы Земли. Обнаружили её с помощью расчётов путём выявления гравитационного воздействия планеты на находящуюся рядом звезду.

Год на новой миниатюрной планете длится чуть более пяти земных суток – за такое время планет вращается вокруг своей звезды.

На счёт возможной там жизни учёные просят не обольщаться. У планеты хоть и есть приставка “экзо”, но находится она очень близко к звезде – на планете довольно высокая температура и вряд ли может присутствовать жидкая вода, говорят исследователи.