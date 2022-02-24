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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирает заседание Совета безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины. Участие в мероприятии примут представители правоохранительных органов, а также Ибрагим Калын, представляющий главу государства, и глава Минобороны Хулуси Акар.

Сообщается, что в ходе заседания будет дана оценка ситуации на Украине. Кроме того, Совбез обсудит призыв президента Украины Владимира Зеленского поддержать Киев.

По результатам мероприятия Эрдоган планирует сделать официальное заявление для СМИ.

Напомним, что после начала военной операции на Донбассе президент Турции провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонную беседу. О чем именно говорили главы государств, в настоящий момент неизвестно.

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