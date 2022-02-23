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Зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретенные Турцией у России, ждут своего часа там, где положено, и будут приведены в действие в случае нападения с воздуха, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган заявил, что не понимает споров вокруг приобретения Турцией комплексов С-400. Страна находится в регионе, в котором регулярно возникают угрозы с разных направлений и сохраняется неопределенность. В Турции живет более 80 миллионов человек и приобретение ЗРК – это стремление обеспечить их защиту от возможных нападений.

Также турецкий лидер заявил, что безопасность и оборона должны быть отделены от повседневных политических дрязг, так как только они имеют значение для Анкары.

«Кто бы ни атаковал нашу страну ракетой, система будет применена. Также говорят, что С-400 ждут в ангаре. С-400 ждут там, где им нужно ждать. Конечно, это конфиденциальные вопросы. Мы знаем, что проведены все необходимые заготовки для использования этой системы в случае необходимости и что процесс идет как надо», – подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что С-400 представляет собой оборонительное вооружение, которое не наносит вреда и не может быть использовано для нападения на кого бы то ни было. Поэтому полемика вокруг приобретенных у России комплексов не имеет никакого смысла.

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