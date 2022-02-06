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Штамм коронавируса «Омикрон» способен провоцировать появления кожных симптомов, рассказали британские медики, разработавшие приложение ZOE COVID. Они пояснили, что такое «ковидные пальцы», а также описали ряд других признаков заражения новым штаммом.

Так, у заразившихся «Омикроном» на отдельных участках кожи может появляться сухость, напоминающая экзему. Идентифицировать ее можно по выраженному розовому цвету и сильному зуду.

Еще один кожный симптом – это «ковидные пальцы». Он предполагает появление на пальцах ног сыпи. Кроме того, они становятся слегка фиолетовыми или красными, что указывает на заражение коронавирусом.

Некоторые пациенты жалуются, что на губах возникает воспаление. Они будто обветриваются и начинают трескаться.

Все эти признаки могут возникать на разных стадиях заболевания и не проходят в течение длительного времени после выздоровления.

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