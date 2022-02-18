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Американское издание Bloomberg заявило, что от несостоявшегося 15-16 февраля «вторжения» российских войск на Украину проиграл только Киев. Выигравшими сторонами, по мнению авторов, стали Россия и США, причем Москва оказалась виноватой в «агрессии».

Российские эксперты напоминают, что именно издание Bloomberg дало старт антироссийской истерии почти три месяца назад. Ссылаясь на источники в американской разведке, оно выдало информацию о подготовке РФ к «нападению», которую перепечатали другие СМИ.

Позже тот же Bloomberg заявил, что Россия «уже напала» на Украину, после чего пришлось приносить извинения за наглое вранье. Сейчас стратегия издания изменилась.

Bloomberg пишет, что Россия якобы поняла, что на Украину можно и не нападать. Достаточно простого перемещения войск вдоль ее границ, чтобы поддерживать напряженность. Тот факт, что армия РФ находится на своей территории, а единственные, кто накаляет ситуацию – это западные политики и СМИ, некогда авторитетным журналистам совершенно не виден.

Россия при этом отводит войска, которые участвовали в учениях в Беларуси и Крыму, однако это настолько не вписывается в стройную концепцию всяких «блумбергов» и натовских военачальников, что они продолжают выдумывать небылицы об усилении «военного присутствия РФ». И сразу же озвучивают свою главную цель – вывести как можно больше своих подразделений на рубежи России.

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