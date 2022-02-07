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Соединенные Штаты пытаются продемонстрировать, что они хозяева в Черном море, однако это очень далеко от истины. Их корабли находятся под постоянным контролем Черноморского флота, береговых ракетных комплексов, рассказал военный эксперт Александр Жилин.

Он напомнил эпизод с американским эсминцем, который попал под воздействие российского постановщика помех. Тогда противостояние чуть не закончилось плачевно для экипажа, долго пытавшегося избавиться от возникших проблем с психикой.

По мнению Жилина, США и НАТО действуют таким образом, что для ответа на их агрессию необходимо давно задействовать наступательные, а не оборонительные методы. Если, к примеру, они рискнут разместить свое вооружение на Украине или построить базы, Москва может сделать то же самое в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Подобная ситуация возникала в Абхазии, где из-за появления российской базы Грузия старается вести себя тише воды ниже травы.

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