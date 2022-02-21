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Все заявления НАТО и США о «вторжении» РФ на Украину – это откровенная провокация, призванная любой ценой втянуть Москву в вооруженное противостояние. И главная ее задача – не поддаваться, так как последствия будут негативными не только для соседней страны, но и для самой России, уверен военный эксперт Александр Жилин.

Он рассказал, что целью Соединенных Штатов и Великобритании является партизанская война, которая готовилась на протяжении многих лет. В настоящий момент на Украине действует огромное множество так называемых «спящих ячеек» – диверсионных группировок, которые ждут сигнала к действию. То есть, «вторжения» РФ. Англосаксы, как и Киев, отлично понимают, что тягаться с Москвой у армии Украины не получится, поэтому намерены использовать совершенно иную стратегию.

Если РФ поддастся на провокации, все диверсионные группы будут задействованы в партизанской войне, в которой Москве не помогут гиперзвуковые и баллистические ракеты. Придется буквально на ходу создавать новую тактику противодействиям «партизанам», что вполне может стать причиной распада обеих противоборствующих стран.

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