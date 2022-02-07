Российская ядерная триада является лучшей гарантией безопасности РФ, так как именно из-за нее Соединенные Штаты не рискуют идти на прямой вооруженный конфликт. При этом среди обычных ядерных ракет в распоряжении Москвы имеется действительно страшное оружие, одно упоминание о котором бросает американских генералов в дрожь, рассказал румынский военный аналитик Валентин Василеску.

В своей публикации в издании Reseau International, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», он пояснил, что речь идет о нейтронной бомбе, технология создания которой была разработана еще во времена СССР. Она дает возможность эффективно уничтожать живую силу, причем выделяемая при ее взрыве энергия представляет собой проникающее излучение.

Нейтроны способны в буквальном смысле слова проходить сквозь стены бункеров и укрытий, сквозь корпуса боевых машин и укрепленные здания. Всего 10-20 бомб способны молниеносно уничтожить целую дивизию в 16-20 тысяч военнослужащих. При этом через некоторое время после атаки уровень радиации снижается почти до безопасных значений, что позволяет захватывать технику противника.