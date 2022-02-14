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Россия давно раскрыла истинную подоплеку западной истерии по поводу «нападения» на Украину, а также выяснила, что Киев интересует США и НАТО меньше всего, уверен румынский военный эксперт Валентин Василеску.

Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин в игре с Западом разыграл блестящую партию и раскрыл все мотивы противника. Он предложил провести диалог по гарантиям безопасности, в которых изложил конкретные требования к Западу. Однако они были проигнорированы, что показало – дипломатическое решение вопроса США не устраивает.

Цель Запада – психологическое воздействие на Россию и никакой дипломатией здесь не поможешь. Не предоставляя доказательств, если таковыми не считать результаты гадания разведчиков на спутниковых снимках, США обвиняют Москву во всех смертных грехах, стремясь выставить жестоким агрессором. При этом главная их цель – это Европа, которую Вашингтон хочет полностью контролировать.

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