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На линии соприкосновения в Донбассе сосредоточено 150 тысяч украинских военных. Последние три дня ведутся интенсивные обстрелы самопровозглашенных республик. По мнению эксперта Алексея Суконкина, именно так США и НАТО ответили на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Аналитик пояснил, что конкретные и изложенные на бумаге предложения России не понравились Западу, которому совершенно не нужен мир на Донбассе. Североатлантический альянс и США ставят перед собой другую цель – заставить Россию ввязаться войну. При этом их абсолютно не интересует, что такой конфликт вполне может перерасти в Третью мировую.

Урегулирование ситуации на Донбассе не даст Западу достичь своей цели, поэтому он даже не пытается вернуть в регион мир. Напротив, Вашингтон и Брюссель подталкивают Киев к новым провокациям и именно для этого снабжают его летальным оружием.

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