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Киев не успокаивается даже после признания ДНР и ЛНР, продолжая обстреливать территории республик из артиллерийских орудий. У России имеется возможность быстро усмирить ВСУ и надолго отбить у них желание стрелять, считает военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что сейчас под непрекращающиеся удары ВСУ попадает мирное население Донбасса, а также наблюдатели от международных организаций. Москве пора предпринимать меры, чтобы завершить войну в регионе.

Для этого ей достаточно нанести ответный удар, который позволит быстро подавить огневые рубежи Украины и уничтожить артиллерийские батареи. По мнению Сивкова, уже после первой контратаки ВСУ одумаются и прекратят стрельбу.

Эксперт также пояснил, что обстрелы – это провокация Киева, призванная навлечь на РФ еще более жесткие западные санкции. Однако сейчас она уже не боится санкций и будет действовать максимально эффективно, чтобы восстановить мир в Донбассе.

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