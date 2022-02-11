Обмен ядерными ударами в случае вооруженного столкновения с Соединенными Штатами вполне может привести к исчезновению как США, так и России. Однако у Москвы имеется четыре варианта ответа на ядерную угрозу Вашингтона, при которых она сумеет полностью уничтожить противника и выжить в ядерном огне, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Первый вариант – это превентивный удар по США, который полностью сотрет страну с лица земли. Однако Вашингтон в этом случае успеет провести свою атаку, которая приведет к огромным потерям в РФ.

Второй вариант также предполагает упреждающий удар, но уже после того, как США развяжут войну с применением обычного оружия. В этом случае последствия будут практически такими же – тотальное уничтожение Соединенных Штатов и крупные потери у России.

В качестве третьего варианта Сивков предлагает ответно-встречный удар. В этом случае оба государства полностью исчезнет, так как по каждому придется мощь 70-75 процентов ядерного потенциала друг друга.

Последний вариант – это ответный удар в случае ядерной атаки со стороны США. В этом случае и РФ, и США сумеют уцелеть, однако человеческой цивилизацией будут управлять уже другие государства. Наибольшие шансы на это имеются у Китая, Бразилии или Индии.