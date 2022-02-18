Военный эксперт Константин Сивков отметил, что действия глав ДНР и ЛНР по эвакуации мирного населения республик вполне могут оказаться правильными, если верны данные о скором полномасштабном наступлении ВСУ на Донбасс. В то же время он отмечает, что официальный Киев отрицает стремление воевать.

Сивков напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что обстановка на линии разграничения остается стабильной, несмотря на очередную волну паники в прессе, поднимаемую Западом. Такое его высказывание подтверждает, что на боевые действия Киев толкают Соединенные Штаты и Великобритания. Если им удастся сломать команду украинского лидера, то война станет неминуемой.

Что касается массовой эвакуации населения Донбасса, то Денис Пушилин действует правильно. У него на руках имеется информация о скором наступлении, вероятность нападения Киева довольно велика, поэтому глава ДНР подстраховывается, пытаясь обеспечить безопасность граждан республики.