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Украина и Россия сейчас не готовы к войне, поэтому в ближайшее время не стоит ожидать ни полномасштабного наступления на Донбассе, ни анонсированного Западом «вторжения» войск РФ в соседнюю страну, уверен военный эксперт Евгений Линин.

Он пояснил, что хотя ВСУ превосходят по численности ополчение ДНР и ЛНР, их сил недостаточно, чтобы быстро взять под контроль самопровозглашенные республики. Народная милиция хорошо продумала эшелонированную оборону и сломать ее сопротивление будет совсем не так просто, как может показаться в Киеве. Кроме того, Североатлантический альянс не собирается поддерживать Украину в нападении на ЛНР и ДНР.

Россия также не станет «вторгаться» на Украину. Она вполне способна сейчас захватить даже всю территорию соседней страны, но совершенно не готова к бесконечной войне, которая ее ожидает. Линин напомнил о событиях после Великой Отечественной, когда советская армия вместе с милицией и другими силовыми структурами до середины 50-х годов гонялась за бандеровцами по густым украинским лесам. То же самое вполне реально и сейчас. Помимо этого, банды националистов будут получать оружие от США и Великобритании, что еще больше осложнит задачу.

Именно поэтому сейчас войны на Украине не будет. Но России нельзя ослаблять давление на Запад, чтобы добиться выполнения своих требований по гарантиям безопасности, уверен эксперт. А с радикалами на Украине, которые превращают страну в анти-Россию, вполне можно будет разобраться позже.

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