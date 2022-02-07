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Появление в составе ВСУ 20 новых бригад общей численностью 100 тысяч человек не сделают из них нормальную боеспособную армию. Любые реформы бесполезны, когда войска, призванные защищать свой народ, превращаются в карательные отряды для его уничтожения, уверен военный эксперт Александр Неукропный.

Он также отметил, что у Киева банально не хватит денег, чтобы содержать огромную армию. Привлечение на службу еще 100 тысяч военнослужащих потребует ежемесячного выделения 8,5 миллионов долларов на зарплаты. Если же по указу Зеленского ВСУ полностью перейдут на контрактную основу, каждый месяц придется выкладывать 4 миллиарда долларов.

Сейчас ВСУ вдохновляются оружием, которое поставляют Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны. Однако ПТРК, ПЗРК и другие виды вооружений из-за рубежа – устаревший хлам, который просто жалко списать и выбросить. Сама же армия настолько прогнила изнутри, что ее уже не спасут ни контрактная основа, ни полный переход на стандарты Североатлантического альянса.

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