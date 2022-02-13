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Моряки российского фрегата «Маршал Шапошников», который был отправлен на перехват нарушившей границы территориальных вод РФ американской подводной лодки, потребовали немедленного всплытия АПЛ. Однако ее экипаж проигнорировал предупреждение. Именно тогда было решено использовать спецсредство, заставившее субмарину всего за 50 секунд убраться в нейтральные воды.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что под спецсредством подразумевались сигнальные гранаты, обычно применяемые для подсвечивания цели.

После их активации на поверхности воды появляется огненный факел, который не гаснет около минуты. Этого времени оказалось достаточно для экипажа субмарины, чтобы увидеть пламя и понять, что по АПЛ сейчас будет нанесен более серьезный удар. Именно поэтому подлодка запустила имитатор, раздваивающий цель и обратилась в бегство.

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