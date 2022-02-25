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В ходе спецоперации на Украине Россия наносила удары по военной инфраструктуре соседней страны, не затрагивая жилые кварталы и мирное население. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, какие ракеты применялись для этих целей.

По его словам, находящиеся в непосредственной близости от линии разграничения объекты поражались с применением РСЗО и артиллерийских орудий. Крылатые высокоточные «Калибры» задействовались для уничтожения инфраструктуры вдали от границ Украины.

Именно ракеты позволили РФ уничтожить полученное от США вооружение и боеприпасы, хранящиеся на складах, полностью вывести из строя средства противовоздушной обороны и аэродромы. Кроме того, ликвидированы склады с топливом и ГСМ.

Объекты, расположенные неподалеку от морской зоны, подверглись атакам береговых ракетных комплексов «Бастион», отмечает эксперт.

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