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Подводные лодки класса «Вирджиния» действительно являются малозаметными и экипаж субмарины, устроивший провокацию в российских территориальных водах, не ожидал, что АПЛ обнаружат. Но российские противолодочные самолеты сработали максимально эффективно и установили местоположение нарушителя, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он также прокомментировал сообщение Минобороны РФ об использовании фрегатом «Маршал Шапошников» гидроакустической станции «Полином» и средств предупредительного глубинного бомбометания. Леонков пояснил, что «Полином» вычислил точное местоположение субмарины, после чего можно было безопасно для экипажа задействовать реактивную бомбометную установку «Смерч».

По словам эксперта, тот факт, что американские подводники активировали имитатор, заглушивший маневры субмарины, указывает на то, что они по достоинству оценили всю серьезность ситуации. Скорее всего, предупредительное бомбометание вызвало у них сильный стресс, который аукнется в будущем.

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