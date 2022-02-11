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Российские береговые комплексы «Бастион» способны обеспечить надежную защиту от агрессивных и провокационных действий натовских кораблей в Черном море, заявил военный эксперт Андрей Кошкин. Он напомнил, что дальность поражения целей этими БРК составляет 300 километров. У США и других стран Альянса нет видов вооружения с подобными возможностями.

Кошкин отметил, что БРК «Бастион» в связке с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» и ЗРК С-400 «Триумф» позволяет создать в акватории мертвые зоны, в которых не выживут даже американские авианосцы. Не говоря уже об эсминцах и других кораблях Североатлантического альянса.

В беседе с журналистами издания «ПолитРоссия» эксперт пояснил, что сейчас «Бастионы» используют противокорабельные ракеты «Оникс». Однако с таким же успехом они могут запускать крылатые «Калибры» или гиперзвуковые «Цирконы», которые поступят на вооружение ВМФ России уже в этом году.

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