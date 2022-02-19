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Россия пока не вмешивается в конфликт на Донбассе, хотя ВСУ провоцируют ее на подобные действия. Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что вмешательство все же является вполне вероятным.

Он пояснил, что вступление РФ в боевые действия должны базироваться на простой и доступной даже для украинской армии логике – за гибель каждого мирного жителя самопровозглашенной ЛНР и ДНР обязательно придется нести ответственность. До Киева нужно четко и ясно донести главный посыл – безнаказанно убивать людей, которые несогласны с политикой преступного правящего режима, нельзя.

Если до украинских властей это не дойдет и они все же начнут агрессию на Донбассе, РФ вмешается и заставит отвечать за каждую напрасно загубленную жизнь. Именно эта логика должна стать определяющей и обеспечить эффективное сдерживание киевского режима.

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