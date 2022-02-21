читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заявления президента Украины Зеленского о выходе Украины из Будапештского меморандума и восстановлении ядерного потенциала – это не более, чем дешевый блеф, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Главный редактор издания «Национальная оборона» пояснил, что у Киева отсутствуют необходимые для создания термоядерного оружия возможности.

«Сегодняшняя Украина не в состоянии освоить производство даже минометного оружия», напомнил очевидные факты аналитик.

Он также отметил, что в распоряжении Киева нет соответствующей научной базы, а специалисты, которые вполне могли решить задачу по созданию ядерного оружия давно и успешно трудятся в Европе и США.

Напомним, что о возможном восстановлении ядерного арсенала Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции. Он также сообщил, что поручил главе МИД созвать саммит стран Будапештского меморандума.

Вам может понравиться

Российским пенсионерам рассказали об индексации выплат до 30 тыс. рублей с 1 марта

Пенсионерам в России рассказали об индексации, на которую некоторые из них могут рассчитывать уже 1 марта. Подробностями делится издание PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Сергей Власова. Как уточняется, речь
  • Анна
  • 20.02.2022
  • читать 1 минуту

The Economist: Россия хочет создать собственный «Золотой щит» по аналогии с Китаем

В России намереваются заняться созданием своего «Золотого Щита», который существует в Китае. Об этом заявляет The Economist. Как сообщается, речь идёт о системе, позволяющей фильтровать контент в Интернете. Авторы статьи
  • Анна
  • 19.02.2022
  • читать 1 минуту

Американский разведчик Риттер подтвердил нарушение границ РФ подлодкой ВМС США

Офицер американской разведки Скот Ритер признал, что подводная лодка ВМС США действительно вторглась в территориальные воды России. Он заявил, что не сомневается в выполнении субмариной разведывательной миссии у Курильских островов,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 21 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 февраля – снег, до -6 °C | Королев: погода, 21 февраля – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 21 февраля – переменная облачность, до 0 °C | Армавир: погода, 21 февраля – небольшой дождь, до 5 °C |