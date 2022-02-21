Заявления президента Украины Зеленского о выходе Украины из Будапештского меморандума и восстановлении ядерного потенциала – это не более, чем дешевый блеф, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Главный редактор издания «Национальная оборона» пояснил, что у Киева отсутствуют необходимые для создания термоядерного оружия возможности.

«Сегодняшняя Украина не в состоянии освоить производство даже минометного оружия», напомнил очевидные факты аналитик.

Он также отметил, что в распоряжении Киева нет соответствующей научной базы, а специалисты, которые вполне могли решить задачу по созданию ядерного оружия давно и успешно трудятся в Европе и США.

Напомним, что о возможном восстановлении ядерного арсенала Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции. Он также сообщил, что поручил главе МИД созвать саммит стран Будапештского меморандума.