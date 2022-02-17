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Американское издание Popular Science опубликовало очередной сценарий «нападения» России на Украину. Автор публикации Келси Атертон отметил, что Москва может задействовать свои системы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» для первых ударов по соседней стране.

По его словам, эти комплексы позволят одновременно решить три задачи. Радиоэлектронное подавление с помощью «Красухи» заглушит системы связи ВСУ и парализует работу навигационного оборудования. Это лишит украинских военных возможности получать оперативные данные с линии фронта.

Кроме того, РЭБ удар не даст Киеву задействовать в боях свои беспилотники Bayraktar TB2, которые эксперты неоднократно называли одной из главных надежд ВСУ. Дроны моментально потеряют связь с оператором и не смогут выполнять свои ударно-разведывательные функции. После того, как армия Украины окажется полностью парализована, Москва может задействовать крылатые ракеты для уничтожения стратегически важных военных объектов.

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