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Польская борьба с «Северным потоком-2» обойдется ей слишком дорого, уверен эксперт Александр Фролов, занимающий пост заместителя гендиректора Института национальной энергетики. Он пояснил, что русофобские настроения Варшавы в газовой сфере не помогут ей обойтись без российского голубого топлива.

Фролов рассказал, что в настоящий момент поляки самостоятельно добывают около 22 миллиардов кубометров газа в год. Однако это только пятая часть их потребностей, поэтому недостаток Варшава компенсировала за счет российского газа. В настоящий момент она планирует полностью отказаться от него, для чего был построен газопровод Baltic Pipe.

С новым газопроводом сразу же возникли проблемы, так как Польше не удается его заполнить таким образом, чтобы обойтись без газа из РФ. Варшава понимает, что ей придется продолжать покупать топливо в России, однако одновременно с этим продолжает высказываться против «СП-2». Причем не столько заботясь об Украине, потерявшей транзит, сколько преследуя исключительно свои корыстные интересы.

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