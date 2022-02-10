читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Принудить Киев пойти на компромисс в соблюдении “минских соглашений”. Такая была “истинная” цель президента Франции Эммануэля Макрона во время его недавнего визита на Украину. Такое мнение высказала бывший глава МИДа страны Павел Климкин. 

По словам Климкина, президент Франции пытался “нагнуть” Украину и принудить её исполнять некоторые положения “минских соглашений”. Получилось у него это или нет, бывший министр не уточнил, но отметил, что. по его мнению. “минские договорённости” работать не будут никогда. 

Со слов действующего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, во время своего визита Макрон не заставлял украинскую сторону принимать какие-то решения по “минским соглашениям” на условиях России.  

“Минские соглашения” были подписаны Россией, Украиной, Германией и Францией ещё в 2015 году. Документ прописывает механизм урегулирования военного конфликта на востоке Украины. Однако пока особых изменений не произошло. По мнению России, Киев намеренно затягивает урегулирование конфликта и вразрез с договорённостями стягивает военные силы к непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам. 

Вам может понравиться

Журналист Бутусов рассказал о военной обстановке вокруг украинских границ

Автор издания NV.ua Юрий Бутусов рассказал о напряжённой ситуации вокруг границ между Украиной и Россией. Как отметил Бутусов, поблизости от границы расположены российские наземные силы. Их численность может составлять до
  • Анна
  • 08.02.2022
  • читать 1 минуту

FT: Путин и Макрон сделали шаг к деэскалации ситуации вокруг Украины

Таблоид Financial Times со ссылкой на французских чиновников рассказал, что на встрече президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона было достигнуто соглашение о деэскалации ситуации вокруг Украины. Оно якобы предполагает вывод

Defense News: в войне с Россией США и НАТО не смогут обеспечить воздушное прикрытие наземных сил

Если начнётся война с Россией, то ни США, ни НАТО не будут способны обеспечить своим сухопутным силам поддержку с воздуха. Соответствующее мнение высказали журналисты издания Defense News. Они заявили, что
  • Анна
  • 08.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 10 февраля – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 февраля – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 10 февраля – пасмурно, до -1 °C | Подольск: погода, 10 февраля – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C |