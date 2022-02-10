Принудить Киев пойти на компромисс в соблюдении “минских соглашений”. Такая была “истинная” цель президента Франции Эммануэля Макрона во время его недавнего визита на Украину. Такое мнение высказала бывший глава МИДа страны Павел Климкин.

По словам Климкина, президент Франции пытался “нагнуть” Украину и принудить её исполнять некоторые положения “минских соглашений”. Получилось у него это или нет, бывший министр не уточнил, но отметил, что. по его мнению. “минские договорённости” работать не будут никогда.

Со слов действующего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, во время своего визита Макрон не заставлял украинскую сторону принимать какие-то решения по “минским соглашениям” на условиях России.

“Минские соглашения” были подписаны Россией, Украиной, Германией и Францией ещё в 2015 году. Документ прописывает механизм урегулирования военного конфликта на востоке Украины. Однако пока особых изменений не произошло. По мнению России, Киев намеренно затягивает урегулирование конфликта и вразрез с договорённостями стягивает военные силы к непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам.