Украину не нужно завоевывать, чтобы навсегда покончить с ее воинствующими настроениями. Эту страну необходимо разделить на части и запретить иметь Вооруженные силы, уверен бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Он пояснил, что последними действиями на Донбассе Киев окончательно похоронил Минские соглашения. Поэтому единственный способ его успокоить – проведение операции принуждения к миру.

В ходе этой операции страна должна быть разделена на несколько частей, а регионы, которые никогда не входили в ее состав ранее и являющиеся русскоязычными, сделать независимым государством.

Кроме того, Украину нужно лишить армии и заставить капитулировать. А также вынудить отказаться от Крымского полуострова и Донбасса, которые Киев продолжает называть своей территорией.