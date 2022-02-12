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Злой и мстительный клоун Зеленский продолжает навлекать на себя гнев украинцев, блокируя телеканалы, транслирующие отличную от политики партии точку зрения, заявила бывший депутат ВР Украины Елена Бондаренко. Сделала она это в эфире канала «НАШ», который 11 февраля также оказался под санкциями СНБОУ, передает РИА Новости.

Бондаренко отметила, что Зеленский заблокировал уже семь телеканалов, которые озвучивали разные мнения по поводу внешней политики страны. При этом им были предъявлены обвинения, доказательства которых никто раскрыть даже не потрудился.

«Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными», – заявила экс-депутат.

По словам Бондаренко, поддержка президента Зеленского уже и так опустилась до 17 процентов. Продолжая свою нынешнюю политику, глава государства рискует совсем уже скоро уйти в «минусы».

Напомним, что поводом для блокировки канала «НАШ» стала петиция на сайте президента. Она набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев и была рассмотрена главой государства.

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