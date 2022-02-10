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Израиль высказывает недовольство тем, что военнослужащие ВС России задействуют средства радиоэлектронной борьбы против его истребителей. Из-за этого, заявляют представители ЦАХАЛ, израильские ракеты не попадают в цели на территории Сирии.

Так, 9 февраля Израиль снова хотел атаковать Сирию из-за взрыва ее ракеты над Голанскими высотами. Эту территорию Тель-Авив считает своей собственностью. Однако все израильские боезаряды улетели далеко мимо целей. По данным журналистов телеканала Kan, самолеты, которые проводили операцию, столкнулись с внезапными проблемами в работе глобальной системы позиционирования GPS. Произошло это из-за воздействия российских комплексов РЭБ.

Издание EADaily отмечает, что подобная ситуация вполне возможна, так как на территории авиабазы «Хмеймим» действительно располагаются средства радиоэлектронной борьбы, принадлежащие российским войскам. В то же время РФ неоднократно требовала прекратить обстрелы Сирии с применением израильской авиации.

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