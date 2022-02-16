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Разговоры о способности польского главы МИД Збигнева Рау «справиться с русским медведем», вызывают смех у бывшего президента страны Бронислава Коморовского. Так он комментирует итоги визита министра в Москву.

Коморовский подчеркнул, что Рау ездил в российскую столицу в качестве председателя ОБСЕ, а не министра иностранных дел Польши. Именно поэтому он транслировал амбициозные планы и многого ожидал от встречи с российским главой МИД Сергеем Лавровым.

По словам Коморовского, на деле ожидания и не могли оправдаться, так как Рау не является фигурой, способной «победить русского медведя», да еще и в его собственном логове. Поэтому результат встречи вполне закономерен, а излишние амбиции вызывают только смех.

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