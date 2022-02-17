Россия создает «предлог для вторжения на Украину» и пытается дискредитировать ВСУ, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Он также назвал любые заявления самопровозглашенных ДНР и ЛНР об обстрелах их территории Киевом провокацией.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на ОБСЕ заявило, что обстрелы на Донбассе действительно имеют место с самого раннего утра. Однако стреляют обе стороны. Киев обвиняет ополчение ДНР в обстреле детского сада и лицея, распространяя по Сети соответствующие фотографии.

«Сегодня, как вы наверняка уже знаете, детский сад был обстрелян, что, как мы понимаем, было инсценировкой», – заявил Борис Джонсон.

В республиках Донбасса рассказали, что обстрелы из минометов и гранатометов ВСУ ведутся еще с 5:30.