Российский лидер Владимир Путин обладает сейчас огромными возможностями, поэтому он вполне может попытаться расколоть Североатлантический альянс, заявил экс-советник президента США Джон Болтон. По его словам, в обострении ситуации вокруг Украины виноват действующий глава государства Джо Байден, передает РИА Новости.

Он слишком зациклился на Украине, поэтому Россия предпринимает меры, чтобы не допустить угроз собственной национальной безопасности. Ошибки, по мнению Болтона, допускал и экс-глава государства Дональд Трамп, которому нужно было заблокировать строительство «Северного потока-2».

Болтон и ранее высказывал обеспокоенность действиями России и президента РФ Владимира Путина. Он заявлял, что Москва намеревается восстановить Советский Союз, а также рекомендовал ЕС остановить «Северный поток-2», чтобы заставить российского лидера ликвидировать военные базы в других странах.