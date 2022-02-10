Соединенные Штаты организовывают маневры, которые должны стать ответом на российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022». Для этой цели они задействовали два стратегических бомбардировщика B-52, которые, по мнению журналистов портала Avia.Pro, могут устроить масштабную антироссийскую провокацию.

Авторы отмечают, что США своими действиями специально подогревают напряженность у российских границ и фактически провоцируют вооруженное столкновение. Москва внимательно наблюдает за этим и в случае агрессивных действий Вашингтона просто собьет самолеты с ядерным оружием на борту. Для этого у нее имеются все необходимые боевые системы.

По мнению экспертов, бомбардировщики могут организовать провокацию у границ РФ или Белоруссии, а также объявиться в воздушном пространстве самопровозглашенных республик Донбасса, чтобы заставить Москву реагировать на подобную агрессию.