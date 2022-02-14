Два американских стратегических бомбардировщика B-52, поднявшихся в небо с авиабазы Фэрфорд, отработали ракетные удары по российским кораблям в Средиземном море. Такое предположение сделали эксперты портала Avia.Pro, которые отследили перемещение самолетов по мониторинговым ресурсам.

По словам авторов, действия бомбардировщиков могли быть подготовкой к крупномасштабной провокации в отношении России, которая планируется над Черным морем. Самолеты могут появиться у российских границ в самые ближайшие дни.

Эксперты портала отмечают, что отработка ударов по группировке кораблей ВМФ РФ в Средиземном море – это лишь предположение. Подтвердить его возможности нет, так как в ходе операции пилоты бомбардировщиков отключили транспондеры и пропали с радаров. Однако исключать подобные их действия нельзя, так как напряженность в отношениях США и РФ достигла крайней точки.