Украинский беспилотный аппарат пытался нанести удар по Донецку, но его спугнули зенитно-ракетные комплексы самопровозглашенной ДНР, рассказал портал Avia.Pro. Отмечается, что речь может идти о разведывательно-ударном дроне «Байрактар ТБ2», так как за последние трое суток такие БПЛА неоднократно применялись для корректировки артиллерийского огня.

Портал сообщает, что беспилотный аппарат сперва был обнаружен российскими ПВО, после чего информация о нем была передана в ДНР. Расчеты зенитно-ракетных комплексов республики после визуального контакта открыли огонь по БПЛА, который продолжался довольно долго. Однако уничтожить дрон не удалось, так как он находился на большой высоте.

Несмотря на это, БПЛА все же получилось отпугнуть, благодаря чему операция ВСУ с ударами по Донецку сорвалась. Для уничтожения подобных дронов в распоряжении ДНР нет современных средств ПВО, отмечают эксперты.