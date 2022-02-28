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Во время интервью британского парламентария Тома Тугендата телеканалу BBC в кадр попала его дочь. Она перебила отца, который в тот момент отвечал на вопрос журналиста о спецоперации на Украине и нынешней ситуации в стране, чтобы попросить его решить какую-то свою проблему.

Девочка стала хлопать политика по плечу, чтобы привлечь к себе внимание. Он пытался шепотом уговорить ее не шуметь и вообще уйти из комнаты, но дочь отказывалась уходить.

Тогда журналист временно отключил эфир и призвал депутата вернуться к разговору. Лишь после этого интервью было продолжено.

Позже в социальной сети Twitter, где был опубликован этот фрагмент, многие комментаторы написали, как умилила их дочь депутата британского парламента, которая отвлекла отца от важного интервью.

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