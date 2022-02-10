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До конца 2022 года фрегат «Адмирал Головко», который станет штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», поступит на вооружение Северного флота ВМФ РФ. Корабль будет базироваться в Североморске, рассказали в Минобороны.

На протяжении года фрегат пройдет комплекс ходовых испытаний, после чего будут проводиться стрельбы по морским, воздушным и наземным целям с применением имеющегося на борту вооружения. В настоящий момент неизвестно, планируются ли испытания с пуском ракет «Циркон»,

Ведомство также рассказало, что корабль «Адмирал Головко» уже применялся для тестовых запусков гиперзвуковых боезарядов, поэтому соответствующий комплекс для их использования уже имеется на борту.

Одной из особенностей фрегата является применение в его конструкции российского двигателя М55Р, созданного в рамках программы импортозамещения.

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