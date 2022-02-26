Киев предпринимает все возможные меры, чтобы на оставленной его войсками территории Донбасса не могло жить гражданское население, заявил офицер запаса НМ Донецкой народной республики Максим Дроздов. По его словам, ВСУ задействовали тактику выжженой земли, уничтожая объекты критической и социальной инфраструктуры, передает РИА Новости.

Также Дроздов отметил, что за восемь лет ВСУ превратились совсем в другую армию, сильно отличающуюся от той, с которой ополчение столкнулось в 2014-2015 годах. Основные причины этого – обучение военнослужащих на протяжении всех минувших 8 лет инструкторами Североатлантического альянса, а также накачка западным оружием.

В настоящий момент на вооружении Украины есть шведские гранатометы NLAW, американские «Джавелины», новые беспилотные аппараты и бронеавтомобили, а также совершенно другая тактика.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что Киев предпринял обстрел населенного пункта Верхнеторецкое с применением 120-миллиметровых минометов.