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Вмешательство Запада в ситуацию на Украине выведет войну на совершенно новый уровень и тогда всему миру будет совсем не до Киева, уверен военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он пояснил, что в этом случае возможно даже применение ядерного оружия.

По словам эксперта, российская военная доктрина предполагает нанесение ударов с применением стратегического оружия по центрам принятия решений. Таковых четыре – это Вашингтон и Брюссель, а также Париж и Берлин. Именно они ощутят на себе мощь российского оружия, если Североатлантический альянс рискнет вмешаться в конфликт.

Напомним, что пока НАТО заявляет лишь об усилении восточного фланга и отрицает возможность переброски войск США или Альянса на Украину. Также ранее генсек Йенс Столтенберг исключал возможность появления войск в этой стране в случае вторжения России.

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