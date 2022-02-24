Вмешательство Запада в ситуацию на Украине выведет войну на совершенно новый уровень и тогда всему миру будет совсем не до Киева, уверен военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он пояснил, что в этом случае возможно даже применение ядерного оружия.

По словам эксперта, российская военная доктрина предполагает нанесение ударов с применением стратегического оружия по центрам принятия решений. Таковых четыре – это Вашингтон и Брюссель, а также Париж и Берлин. Именно они ощутят на себе мощь российского оружия, если Североатлантический альянс рискнет вмешаться в конфликт.

Напомним, что пока НАТО заявляет лишь об усилении восточного фланга и отрицает возможность переброски войск США или Альянса на Украину. Также ранее генсек Йенс Столтенберг исключал возможность появления войск в этой стране в случае вторжения России.