Накачивая Украину оружием Соединенные Штаты провоцируют агрессию ВСУ на Донбассе. Получая все новые и новые боевые системы, Киев считает, что западные хозяева дают ему своеобразный карт-бланш и подталкивают к началу боевых действий в восточном регионе, уверен дипломат Алексей Полищук.

Он пояснил, что подобные действия Соединенных Штатов не позволяют продуктивно заниматься урегулированием конфликта на Донбассе дипломатическим путем. Напротив, Киев ощущает все большую уверенность в себе и начинает действовать наглее, передает РИА Новости.

Напомним, что Украина все чаще применяет против самопровозглашенных ЛНР и ДНР вооружения, которые получает от Соединенных Штатов и Великобритании. Киев полностью игнорирует Минские соглашения, на переговорах по урегулированию конфликта делает все возможное, чтобы максимально затянуть время и не получить адекватных результатов. Все это указывает на его желание продолжать войну на своей территории до бесконечности.