МГБ самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о прорыве на ее территорию диверсионной группы украинских ВС, которая нанесла удар по складу вооружения в Новоазовске.

Сразу же после этого, сообщает издание «Русская весна», диверсанты Сил спецопераций ВС Украины были обнаружены. Завязался ожесточенный бой с целью не допустить украинских военных к российской границе. Именно выход к ней был их главной целью.

В Министерстве госбезопасности рассказали, что в настоящий момент штаб территориальной обороны ДНР фиксирует каждый эпизод преступной деятельности украинских диверсантов. Результаты расследования попытки прорыва границы РФ будут оглашены позже, после завершения всех необходимых действий. Об итогах боя пока тоже ничего конкретно не сообщается.