Немецкое издание Der Spiegel сообщило об обнаружении важного документа, подтверждающего слова России об обещаниях НАТО не расширяться на восток. Авторы указывают, что документ под грифом «секретно» датирован 1991 годом. Нашел его профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон в британском Национальном архиве.

Документ представляет собой протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств Германии, Великобритании, США и Франции, которая состоялась в Бонне в марте 1991 года.

«Мы ясно дали понять на переговорах «2+4», что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО», — заявил на этой встрече немецкий дипломат Юрген Хробог.

Кроме того, подобные заявления сделали остальные участники встречи. Представляющий США Раймон Зейтц, к примеру, заявил, что Альянс не должен расширяться на восток неофициально или формально.