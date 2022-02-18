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После заявления доблестной эстонской разведки об усилении военного присутствия РФ на границах Украины, которое якобы угрожает Прибалтике, Великобритания приняла решение направить в эту страну дополнительные силы. Его прокомментировал украинский депутат Максим Бужанский, заявление которого проводит РИА Новости.

Он заявил, что если Британия направляет войска в Эстонию, значит прибалтийскому государству угрожает смертельная опасность. Если же никакой угрозы нет, то действия Лондона совершенно непонятны.

Также Бужанский вспомнил старый анекдот, который подходит под сложившуюся в Эстонии ситуацию.

«- Товарищ милиционер, а по этой улице ходить опасно?
– Было бы опасно, я бы здесь не ходил», – рассказал украинский парламентарий.

Напомним, что Великобритания намерена перевести в Эстонию Королевскую боевую группу Уэльса, которая сейчас базируется на нескольких британских базах и на территории Германии.

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