Парламентарий Илья Кива, который представляет в Верховной Раде партию “Оппозиционная платформа – За жизнь”, резко “проехался” по президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В своём telegram-канале Кива назвал политика слабым и трусливым диктатором, который привёл Украину к гибели и краху. Резкой критики главу Украины Кива подверг, заявив, что в скором времени его арестует СБУ по подозрении во государственной измене. По словам парламентария, тяжкую статью ему попытаются вменить после того, как он поздравил российского президента Владимира Путина с днём рождения. При этом Кива заявил, что если уголовное преследование в отношение него не сработает, то его могут устранить физически.

В своём обращении к Владимиру Зеленскому через канал в мессенджере оппозиционный депутат также заявил, что власть Украины нарушает свободу слова и поощряет нацистов, не реагируя на их призывы уничтожать русскоговорящее население страны.