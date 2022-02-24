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В настоящий момент главная задача России заключается в установлении на Украине мира и обеспечение защиты граждан, заявил депутат Госдумы Владимир Васильев. РИА Новости цитирует его высказывание, озвученное пресс-службой фракции «Единая Россия».

Глава фракции заявил, что Россия постоянно твердила, что на территории ДНР и ЛНР из-за непрекращающейся агрессии ВСУ гибнут мирные люди. Но ни Украина, ни другие участники «нормандской четверки», коими являются Германия и Франция, делали вид, что ничего не слышат и не замечают.

Именно поэтому Россия была вынуждена прибегнуть к операции принуждения к миру. Она имеет большой опыт таких миссий, который задействуется и на Украине.

Васильев также повторил заявление Минобороны, что РФ использует высокоточное оружие, которое выводит из строя военные объекты и не бьет по гражданскому населению соседней страны.

«Мы обязаны защитить людей и прекратить эту многолетнюю бойню», – заявил депутат.

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