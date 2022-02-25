Подразделения ВСУ все еще находятся на Донбассе и продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР. Депутат Госдумы Александр Бородай, возглавляющий «Союз добровольцев Донбасса», пояснил, почему это происходит.

По его словам, только «диванные эксперты» могли заявлять, что после вмешательства РФ украинские подразделения мгновенно вытеснять за пределы Луганской и Донецкой областей. На самом деле они на протяжении 8 лет выстраивали эшелонированную оборону, окапывались и пустили корни, поэтому выкорчевать эту группировку всего за день не представляется возможным.

Напомним, что Россия 24 февраля начала операцию по демилитаризации и денацификации Украины, нанеся ракетные удары по объектам военной инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин заявил, что оккупировать соседнюю страну Москва не собирается.