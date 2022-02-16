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Россия постепенно отводит войска от границ Украины, что в очередной раз доказывает лживость распространяемых Западом заявлений о «нападении», заявил депутат Бундестага Максимиллиан Крах. Он также отметил, что многочисленные европейские издания просто перепечатывали эти фейки, даже не пытаясь найти им подтверждение, передает РИА Новости.

Крах считает, что главным источником угрозы сейчас остается Киев. Если он решиться на использование в Донбассе силового сценария, то Россия может вмешаться, что приведет к началу вооруженного столкновения между двумя государствами. В остальных же случаях Москва не собирается «вторгаться»» на Украину, о чем три месяца подряд зудели западные СМИ.

Напомним, что антироссийская истерия не закончилась даже после того, как прогноз британских изданий о «нападении» в три часа ночи 16 февраля не оправдался. Таблоиды просто заявили, что «ночь прошла спокойно» и отметили, что теперь «вторжения» следует ждать на этой неделе.

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