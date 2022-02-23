Власти Соединённых Штатов Америки продолжают настаивать на том, что Россия готовит полномасштабное военное вторжение на Украину. В этой связи разрабатываются различные планы оказания военной помощи стране, в том числе и те, которые исключают воздушное сообщение. Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на собственные источники в администрации Белого дома.

Там отмечают, что в случае нападения России на Украину, воздушное пространство страны, вероятнее всего, начнут контролировать ВКС России. С украинской стороны на это не будет адекватного ответа. Таким образом, нужно будет каким-то образом поддерживать армию Украины. Конкретные способы этого сейчас прорабатываются, заявил источник издания.

Ранее президент Джо Байден назвал признание властями России независимости Донецкой и Луганской народных республик “вторжением” на Украину. Тем не менее открытой войны между ней и Россией нет и по заверению Москвы в будущем не планируется.