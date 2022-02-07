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Россия использует опыт Азербайджана во Второй Карабахской войне, чтобы взломать систему противовоздушной обороны Украины, считают авторы американского издания Defence Blog.

Они напомнили, что Баку применил для этой цели беспилотные аппараты, сделанные из старых советских «кукурузников» Ан-2. Эти своеобразные БПЛА вызывали на себя огонь систем ПВО, что позволяло раскрыть их местоположение. Остальное было делом техники.

В России тоже имеется огромное множество советских «кукурузников», которые активно заменяются новыми самолетами ЛМС-901 «Байкал». Ан-2 же послужат приманкой для противовоздушной обороны в случае гипотетической войны с Украиной.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пояснили, что после обнаружения систем ПВО Россия с легкостью их уничтожит, после чего ВКС смогут беспрепятственно проникнуть в украинское воздушное пространство.

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