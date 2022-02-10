Минобороны Дании в социальной сети Twitter сообщило о работе над проектом соглашения с Соединенными Штатами о сотрудничестве в оборонной сфере. Представители ведомства написали, что Копенгаген намеревается помочь Америке усилить влияние на европейском континенте, передает РИА Новости.

Ранее глава правительства Дании Матте Фредериксен заявила, что соглашение никак не относится к Украине и ситуации вокруг нее. Работа над этим документом была начата несколько лет назад и сейчас подходит к завершению.

По словам премьера, в соглашении будет прописана возможность постоянной дислокации на датской территории американских войск.

Напомним, что в настоящий момент Дания взялась за повышение собственной обороноспособности, чтобы в случае необходимости оказать поддержку НАТО в решении «украинского вопроса».