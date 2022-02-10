читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минобороны Дании в социальной сети Twitter сообщило о работе над проектом соглашения с Соединенными Штатами о сотрудничестве в оборонной сфере. Представители ведомства написали, что Копенгаген намеревается помочь Америке усилить влияние на европейском континенте, передает РИА Новости.

Ранее глава правительства Дании Матте Фредериксен заявила, что соглашение никак не относится к Украине и ситуации вокруг нее. Работа над этим документом была начата несколько лет назад и сейчас подходит к завершению.

По словам премьера, в соглашении будет прописана возможность постоянной дислокации на датской территории американских войск.

Напомним, что в настоящий момент Дания взялась за повышение собственной обороноспособности, чтобы в случае необходимости оказать поддержку НАТО в решении «украинского вопроса».

Вам может понравиться

Посол РФ в КНР обвинил США в проведении коварной политики относительно Тайваня

Посол России в Китае, дипломат Андрей Денисов заявил, что США проводят в отношении Тайваня коварную политику. Как отметил Денисов, сейчас многие государства предпочитают создавать не стабильные и устойчивые альянсы, а
  • Анна
  • 10.02.2022
  • читать 1 минуту

Украинский политолог Романенко: Макрон везет Зеленскому предложения Путина и европейскую пустоту

Президент Франции Эммануэль Макрон везет в Киев предложения российского лидера Владимира Путина и «европейскую пустоту», заявил киевский политолог Юрий Романенко. Он назвал Макрона посредником, который попытается склонить Владимира Зеленского к

Профессор Пекарский: Сбить МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой “Кинжал” может любой натовский комплекс ПВО

Россия создала дополнительную угрозу для Польши, разместив в Калининграде истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Профессор Михаил Пекарский из Вроцлавского университета уверен, что это лишь пропаганда, необходимая РФ для воздействия
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 10 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 10 февраля – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 10 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 10 февраля – переменная облачность, до 4 °C |